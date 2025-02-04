Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت عن تحقيق للجيش الإسرائيلي: منفذ عملية تياسير وصل للموقع سيرا وأطلق النار وسط تأهب الجنود

Lebanon 24
04-02-2025 | 04:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي تستعد لعملية كبرى وطويلة في غزة إذا انهارت المفاوضات مع حماس
lebanon 24
04/02/2025 12:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز تياسير شمال الضفة ارتدى سترة واقية من الرصاص
lebanon 24
04/02/2025 12:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: نجري تحقيقات للحصول على معلومات بشأن منفذ عملية تل أبيب وإن كان حصل على مساعدة من أي طرف
lebanon 24
04/02/2025 12:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الشرطة تفتح تحقيقا في كيفية وصول منفذ العملية إلى هرتسليا رغم عمليات الجيش بطولكرم
lebanon 24
04/02/2025 12:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:18 | 2025-02-04
05:07 | 2025-02-04
05:06 | 2025-02-04
05:00 | 2025-02-04
04:59 | 2025-02-04
04:52 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24