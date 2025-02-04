النائب نبيل بدر لـ "الجديد": رأينا استنسابية بتعاطي الرئيس المكلف و "متل ما الشيعة أخدوا اللي بدهن ياه السنة بدهم كمان ياخدوا اللي بدهن ياه "

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