Advertisement

أخبار عاجلة

النائب نبيل بدر لـ "الجديد": رأينا استنسابية بتعاطي الرئيس المكلف و "متل ما الشيعة أخدوا اللي بدهن ياه السنة بدهم كمان ياخدوا اللي بدهن ياه "

Lebanon 24
04-02-2025 | 04:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس بري لـ الجديد عن إشراك الثنائي الشيعي في الحكومة: عندما يعرضُ علينا الرئيس المكلف الأسماء نوافق إذا كان الشخص كفوءًا ونرفضه إذا لم يكن كفوءاً "حتى لو كان خيي"
lebanon 24
04/02/2025 12:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نبيل بدر بعد اجتماع كتلة "لبنان الجديد" مع نواف سلام: تسمية سلام جاءت عن طريق مشاورات داخلية واقتناع بضرورة التغيير ولا يجب أن تنسب أي كتلة لنفسها الفضل بالتغيير
lebanon 24
04/02/2025 12:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل بعد لقاء الرئيس المكلف نواف سلام: نتمنى أنّ تكون الحكومة المقبلة حكومة الكفاءات وما يهمنا هو تسهيل مهمّة رئيس الجمهوريّة وتسهيل تشكيل الحكومة
lebanon 24
04/02/2025 12:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"مصلحة الليطاني": إعادة تغذية الشبكة الرئيسية لمشروع ري هذه المناطق
lebanon 24
04/02/2025 12:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:18 | 2025-02-04
05:07 | 2025-02-04
05:06 | 2025-02-04
05:00 | 2025-02-04
04:59 | 2025-02-04
04:52 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24