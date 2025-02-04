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وزير الخارجية الروسي: مصر وقطر كان لهما الدور الرئيسي مع الأميركيين بالضغط على حماس وإسرائيل والتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

Lebanon 24
04-02-2025 | 04:31
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