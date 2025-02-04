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الجديد: استخبارات الجيش تسلمت شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر من مخلفات أحد المستودعات الذي سبق وإستهدفه العدو الاسرائيلي في منطقة الوردانية في اقليم الخروب

Lebanon 24
04-02-2025 | 04:48
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