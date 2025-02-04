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الرئيس عون لوفد ديوان المحاسبة: مسؤوليتكم المحافظة على المال العام فلا تسمحوا بالمخالفات وبالمقابل لا تعرقلوا المعاملات ذات المصلحة الوطنية العامة

Lebanon 24
04-02-2025 | 05:54
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الرئيس عون لوفد ديوان المحاسبة: مسؤوليتكم المحافظة على المال العام فلا تسمحوا بالمخالفات وفي المقابل لا تعرقلوا المعاملات ذات المصلحة الوطنية العامة
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