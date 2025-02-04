وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: على الرغم من الضربات التي تعرض لها حزب الله إلا أنه قاوم ببسالة في المعارك البرية وأجبر العدوّ على قبول هدنة وقف إطلاق النار

Lebanon 24