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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: على الرغم من الضربات التي تعرض لها حزب الله إلا أنه قاوم ببسالة في المعارك البرية وأجبر العدوّ على قبول هدنة وقف إطلاق النار

Lebanon 24
04-02-2025 | 06:39
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