Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري: العلاقات التركية المصرية متجذرة في التاريخ

Lebanon 24
04-02-2025 | 06:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي التقى رئيسة البرلمان الأوربي وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
lebanon 24
04/02/2025 17:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: وزير الخارجية أكد هاتفيا لمسؤولة السياسة الخارجية والأمنية الأوربية ضرورة بدء مشروعات إعادة إعمار غزة بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم
lebanon 24
04/02/2025 17:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي ناقش هاتفيا مع المبعوث الأميركي ويتكوف آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والعمل علي تنفيذ مراحله الثلاثة
lebanon 24
04/02/2025 17:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصرية: لا يجوز لأي فريق خارجي أن يتدخّل في عملية تشكيل الحكومة ونحن على ثقة بالرئيس المكلف
lebanon 24
04/02/2025 17:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:12 | 2025-02-04
10:00 | 2025-02-04
09:48 | 2025-02-04
09:35 | 2025-02-04
09:19 | 2025-02-04
09:18 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24