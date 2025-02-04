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وزارة الصحة السودانية: قصف لقوات الدعم السريع على مستشفى في الخرطوم يقتل 6 أشخاص ويصيب 38 آخرين

Lebanon 24
04-02-2025 | 08:28
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