باسيل: هناك من يهمس بالسر أنه يجب أن نمنع أن نعطي التيار مع أي فريق آخر امكانية الثلث المعطل ونحن نريد للحكومة النجاح ولا مصلحة لدينا بانهيار البلد

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