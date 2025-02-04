باسيل: لا مصلحة للجميع بانتكاسة في الداخل في حين هناك دعم من الخارج والحكومة تحتاج لدعم وتعاون كامل من المجلس النيابي ونحن لا نبحث عن سلطة أو مركز بأي ثمن

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