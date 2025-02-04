Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: لا مصلحة للجميع بانتكاسة في الداخل في حين هناك دعم من الخارج والحكومة تحتاج لدعم وتعاون كامل من المجلس النيابي ونحن لا نبحث عن سلطة أو مركز بأي ثمن

Lebanon 24
04-02-2025 | 11:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: هناك من يهمس بالسر أنه يجب أن نمنع أن نعطي التيار مع أي فريق آخر امكانية الثلث المعطل ونحن نريد للحكومة النجاح ولا مصلحة لدينا بانهيار البلد
lebanon 24
05/02/2025 00:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جبران باسيل من جلسة الإنتخاب: مقدمة الدستور تنصّ على أن السيادة يمارسها الشعب عبر المؤسسات الدستورية والمجلس النيابي هو المؤسسة الدستورية الأم الأكثر التصاقاً بالشعب ومرجع المجلس لممارسة سيادته هو الشعب وليس الخارج
lebanon 24
05/02/2025 00:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جبران باسيل للـ"LBCI": موقفنا من العام 2022 ضرورة التوافق الداخلي ليزيد الدعم الخارجي وهو السبب الاساسي لعدم موافقتنا على ترشيح فرنجية ولذلك انا ايضا لم اترشح
lebanon 24
05/02/2025 00:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: بحثنا أهمية تنفيذ القرار 1701 واكدنا أن مصر حريصة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ورحبنا بانتشار الجيش في كل لبنان ونؤكد أن مصر مستعدة لتقديم الدعم للجيش
lebanon 24
05/02/2025 00:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:32 | 2025-02-04
17:27 | 2025-02-04
17:14 | 2025-02-04
17:12 | 2025-02-04
17:07 | 2025-02-04
17:04 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24