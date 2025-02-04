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باسيل: لا مصلحة للجميع بانتكاسة في الداخل في حين هناك دعم من الخارج والحكومة تحتاج لدعم وتعاون كامل من المجلس النيابي ونحن لا نبحث عن سلطة أو مركز بأي ثمن
Lebanon 24
04-02-2025
|
11:01
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