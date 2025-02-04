باسيل: نحن مع عدم عزل وعدم استهداف أي مكون وتحديدا الشيعة ولكن هذا لا يعني إعلائهم عن غيرهم في التسمية وإعطائهم ما لا يعطى لغيرهم تعويضا لهم عن الحرب

Lebanon 24