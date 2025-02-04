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مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الرهائن للجزيرة: اتفاق وقف إطلاق النار أتاح عودة الرهائن ولعبت قطر دورا أساسيا فيه

Lebanon 24
04-02-2025 | 11:47
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