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مبعوث ترامب للشرق الاوسط يكشف عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء القطري في فلوريدا الخميس المقبل بشأن غزة

Lebanon 24
04-02-2025 | 13:51
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