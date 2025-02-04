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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مرافق لنتنياهو: إسرائيل لن تتخلى عن إنهاء حكم حماس في غزة ونزع سلاح القطاع كجزء من استمرار الصفقة

Lebanon 24
04-02-2025 | 13:54
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