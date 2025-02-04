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وزارة الداخلية السورية: وزير الداخلية الأسبق في حكومة النظام السابق محمد الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام السوري

Lebanon 24
04-02-2025 | 14:11
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