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وسائل إعلام إسرائيليّة: إرسال نتنياهو للوفد إلى قطر مجرد خطوة شكلية لإرضاء الأميركيين
Lebanon 24
04-02-2025
|
23:15
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