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سي إن إن تنقل عن مسؤول عربي قوله إن تصريحات ترامب بشأن غزة "يصعب فهمها وتقبلها"

Lebanon 24
05-02-2025 | 00:27
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