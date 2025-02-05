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رئيس مجلس النواب الأميركي: ترامب اتخذ إجراءات جريئة لتحقيق السلام بغزة
Lebanon 24
05-02-2025
|
01:19
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