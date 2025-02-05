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رئيس مجلس النواب الأميركي: نأمل أن تؤدي قرارات ترامب لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

Lebanon 24
05-02-2025 | 01:20
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