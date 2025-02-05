Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية البريطاني: عازمون على تمكين أوكرانيا في قتالها ضد روسيا

Lebanon 24
05-02-2025 | 05:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي: لا مكان للهدنة في أوكرانيا ونحتاج لاتفاقات دائمة توفر ضمانات أمنية لروسيا وأوروبا
lebanon 24
05/02/2025 17:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: نرحب بتصريحات ترامب الذي اعتبر أن جر أوكرانيا إلى الناتو كان خطأ
lebanon 24
05/02/2025 17:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"التايمز": وزيرة المالية البريطانية قد تعتبر أوكرانيا "حفرة لا قرار لها"
lebanon 24
05/02/2025 17:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: يجب تنفيذ كافة مراحل اتفاق غزة بالكامل ومنها الإفراج عن جميع الرهائن والسماح بدخول المساعدات
lebanon 24
05/02/2025 17:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:57 | 2025-02-05
09:57 | 2025-02-05
09:56 | 2025-02-05
09:47 | 2025-02-05
09:39 | 2025-02-05
09:37 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24