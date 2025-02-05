Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: يجب تنفيذ اتفاق وقف النار الكامل في لبنان

Lebanon 24
05-02-2025 | 11:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونؤكد ضرورة تنفيذ الصفقة بالكامل
lebanon 24
05/02/2025 22:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون خلال لقائه وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفانية: لبنان يتطلع إلى وقوف الاتحاد الاوروبي الى جانبه لتطبيق بنود اتفاق وقف النار
lebanon 24
05/02/2025 22:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي والعاهل الأردني أكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701
lebanon 24
05/02/2025 22:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيقف خلال زيارته إلى لبنان على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار
lebanon 24
05/02/2025 22:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:37 | 2025-02-05
15:36 | 2025-02-05
15:36 | 2025-02-05
15:28 | 2025-02-05
15:20 | 2025-02-05
15:19 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24