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الرئيس البرازيلي: الفلسطينيون هم من يمكنهم إعادة بناء منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم بغزة والعيش فيها بكرامة

Lebanon 24
05-02-2025 | 11:54
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