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العاهل الأردني يجدد خلال اتصال بغوتيريس تأكيده ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه المشروعة

Lebanon 24
05-02-2025 | 12:14
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