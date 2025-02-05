Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية أميركا: لم يكن المقصود من عرض ترامب لغزة أن يكون خطوة عدائية

Lebanon 24
05-02-2025 | 13:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة مجلس الشيوخ الأميركي تدعم اختيار ترامب روبيو ليكون وزيراً للخارجية
lebanon 24
06/02/2025 01:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: تفاصيل خطة ترامب بشأن غزة يجب أن يتم التوافق عليها
lebanon 24
06/02/2025 01:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أميركا: سيضطر الشعب إلى العيش في مكان ما أثناء إعادة بناء غزة
lebanon 24
06/02/2025 01:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أميركية : الوفد يتألف من مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ونائبته مورغان أورتيغاس ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والانخراط مع سوريا ناتاشا فرانشيسكي (الحرة)
lebanon 24
06/02/2025 01:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:00 | 2025-02-05
17:58 | 2025-02-05
17:50 | 2025-02-05
17:33 | 2025-02-05
17:28 | 2025-02-05
17:27 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24