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بن غفير للقناة 14 الإسرائيلية: أتمنى تنفيذ مقترح ترامب على أرض الواقع وليس فقط مجرد الحديث عنه
Lebanon 24
05-02-2025
|
14:08
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