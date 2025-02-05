Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة السورية: الرئيس الشرع تلقى اتصالا من رئيس فرنسا أكد فيه على مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا

Lebanon 24
05-02-2025 | 14:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهنأه على انتخابه رئيساً للجمهورية مؤكدا دعم بلاده للبنان
lebanon 24
06/02/2025 01:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: بدء اللقاء بين الرئيس أردوغان والرئيس السوري أحمد الشرع
lebanon 24
06/02/2025 01:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد بحث مع الرئيس السوري مستجدات الأحداث في سوريا.. الشرع: نسعى لشراكة حقيقية تحفظ السلام
lebanon 24
06/02/2025 01:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري: أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي بحثا خلاله أبرز المستجدات الإقليمية والدولية
lebanon 24
06/02/2025 01:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:00 | 2025-02-05
17:58 | 2025-02-05
17:50 | 2025-02-05
17:33 | 2025-02-05
17:28 | 2025-02-05
17:27 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24