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غوتيريش: علينا المضي قدماً في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وهذا القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
05-02-2025 | 15:20
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