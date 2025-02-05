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نتنياهو خلال لقائه وزير الدفاع الأميركي: قريبون جدا من تحقيق أهداف الحرب

Lebanon 24
05-02-2025 | 15:36
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