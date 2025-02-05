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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ساءتنا التصريحات التي تدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

Lebanon 24
05-02-2025 | 17:09
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