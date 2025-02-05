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أولمرت: جرائم المستوطنين ستجر إسرائيل كلها إلى المحكمة الجنائية الدولية

Lebanon 24
05-02-2025 | 17:21
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