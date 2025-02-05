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أخبار عاجلة
قوات الاحتلال أعاقت دخول طواقم الإسعاف إلى مخيم الفارعة لعدة أيام
Lebanon 24
05-02-2025
|
17:33
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