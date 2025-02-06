كاتس: دول مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج التي وجهت انتقادات لإسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة ملزمة قانونيا بالسماح بدخول سكان القطاع إلى أراضيها

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