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رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان: يجب التعامل مع القضية الفلسطينية بجدية وليس بالأوهام

Lebanon 24
06-02-2025 | 01:31
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