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الجيش الإسرائيلي: أحد القتلى ضابط برتبة مقدم ويخدم في صفوف الاحتياط بالكتيبة 51 في لواء غولاني
Lebanon 24
06-02-2025
|
01:52
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