Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقرر إزالة كافة الرافعات بعد مقتل جنديين وإصابة 8 جراء الأحوال الجوية في شمال قطاع غزة

Lebanon 24
06-02-2025 | 02:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش فتح تحقيقا في حادثة مقتل جنديين وإصابة 8 بسقوط رافعة جراء الأحوال الجوية في شمال قطاع غزة
lebanon 24
06/02/2025 09:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة
lebanon 24
06/02/2025 09:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل عسكريين اثنين وإصابة ضابط في معارك شمال قطاع غزة
lebanon 24
06/02/2025 09:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطرة إثر سقوط رافعة في غلاف غزة بسبب الأحوال الجوية العاصفة
lebanon 24
06/02/2025 09:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:28 | 2025-02-06
02:23 | 2025-02-06
02:22 | 2025-02-06
02:18 | 2025-02-06
02:17 | 2025-02-06
02:15 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24