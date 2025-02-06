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الهلال الأحمر في غزة: أدخلنا 27 شاحنة محملة بالخيام خلال 24 ساعة ولا تزال الأعداد غير كافية
Lebanon 24
06-02-2025
|
02:18
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