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أطباء بلا حدود: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تقويض الرعاية الصحية بالضفة

Lebanon 24
06-02-2025 | 03:19
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