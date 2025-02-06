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المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ"سكاي نيوز": شمال قطاع غزة يفتقر إلى كل مقومات الحياة وهو بحاجة لتكثيف المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
06-02-2025 | 06:14
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