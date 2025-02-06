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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 47 ألفا و583 والمصابين إلى 111 ألفا و633 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023

Lebanon 24
06-02-2025 | 06:18
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