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حماس: الرد على ترامب يكون من خلال تعزيز الوحدة الفلسطينية وتشكيل جبهة موحدة تضع استراتيجية شاملة لمواجهة التهديدات المحدقة بغزة وفلسطين بشكل عام

Lebanon 24
06-02-2025 | 06:25
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