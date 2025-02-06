Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: سنعمل مع فرق تطوير من أنحاء العالم للتشييد في غزة

Lebanon 24
06-02-2025 | 06:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترامب جعل سلامة وأمن الأميركيين في جميع أنحاء العالم على رأس أولوياته
lebanon 24
06/02/2025 20:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث ترامب للشرق الأوسط: سنواصل توسيع دائرة السلام وتعزيز الشراكات والرخاء في جميع أنحاء العالم
lebanon 24
06/02/2025 20:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
على خُطى ترامب.. دولة أوروبيّة تُعلن انسحابها من منظمة الصحة العالمية
lebanon 24
06/02/2025 20:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سكاي نيوز": أفكار ترامب قد تشكل أرضية خصبة لأفكار أكثر جنونًا قد تشكّل خطرًا على النظام العالمي بأسره
lebanon 24
06/02/2025 20:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:03 | 2025-02-06
13:00 | 2025-02-06
12:39 | 2025-02-06
12:22 | 2025-02-06
12:20 | 2025-02-06
12:15 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24