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الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: شعبنا لن يتنازل عن شبر من أرضه في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

Lebanon 24
06-02-2025 | 07:24
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