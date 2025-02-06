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حماس: لا نحتاج لأي دولة لتسيير قطاع غزة ولا نقبل استبدال احتلال بآخر

Lebanon 24
06-02-2025 | 08:47
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