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وزير الخارجية الإسرائيلي: قانون حظر الأونروا في إسرائيل تم تمريره بالإجماع ولن يتم التسامح مع الإرهاب أبدا

Lebanon 24
06-02-2025 | 10:01
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