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مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة للجزيرة: عدد الوفيات لنقص الإمكانات يعادل عدد من قتلهم للعدو الإسرائيلي

Lebanon 24
06-02-2025 | 10:40
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