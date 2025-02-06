Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري يؤكد مواصلة الجهود لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث

Lebanon 24
06-02-2025 | 10:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي ناقش هاتفيا مع المبعوث الأميركي ويتكوف آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والعمل علي تنفيذ مراحله الثلاثة
lebanon 24
06/02/2025 23:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالا مع وزير الخارجية المصري بحثا خلاله استمرار التنسيق بين البلدين في إطار الوساطة المشتركة بما يضمن تنفيذ الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
lebanon 24
06/02/2025 23:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير بدر عبد العاطي يؤكد خلال لقاء نظيره السوداني في بورتسودان أهمية تحقيق وقف إطلاق النار وبذل الجهود لاستعادة استقرار السودان
lebanon 24
06/02/2025 23:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية القطري: سنواصل العمل مع شركائنا لتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
06/02/2025 23:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:05 | 2025-02-06
15:56 | 2025-02-06
15:45 | 2025-02-06
15:45 | 2025-02-06
15:37 | 2025-02-06
15:10 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24