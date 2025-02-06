Advertisement

أخبار عاجلة

صندوق النقد: نتطلع للعمل مع الحكومة اللبنانية

Lebanon 24
06-02-2025 | 11:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نتطلع لاستكمال تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتحقيق آمال الشعب اللبناني
lebanon 24
06/02/2025 23:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بُشرى للبنانيين من "صندوق النقد الدولي"
lebanon 24
06/02/2025 23:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ربحت "القوات اللبنانية" بتشكيل الحكومة؟
lebanon 24
06/02/2025 23:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يستقبل رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام
lebanon 24
06/02/2025 23:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:05 | 2025-02-06
15:56 | 2025-02-06
15:45 | 2025-02-06
15:45 | 2025-02-06
15:37 | 2025-02-06
15:10 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24