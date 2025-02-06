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القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة ستبدأ لأول مرة الأحد المقبل مناقشة أحداث الـ7 من تشرين الاول استجابة لقرار قضائي
Lebanon 24
06-02-2025
|
11:12
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