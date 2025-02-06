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عائلات أسرى إسرائيليين في غزة: نخشى أن يكون الوقت قد فات لعودة جميع المختطفين

Lebanon 24
06-02-2025 | 11:26
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