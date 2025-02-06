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الدفاع المدني في غزة: طواقمنا غير قادرة على تلبية احتياجات النازحين في القطاع

Lebanon 24
06-02-2025 | 13:03
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